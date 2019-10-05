عسكري ينتقم من زوجته بـ”طرد مفخخ” ويتسبب لها في حروق بليغة

حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، انفجر في وجه الأخيرة، وأصابها بجروح خطيرة، في منزلها في جنوب النمسا، حسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت الضحية، البالغة من العمر 27 سنة، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، بعد وقوع الحادثة، لتخضع لعمليات جراحية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

وتعاني الضحية من حروق من الدرجة الثانية، والثالثة في 40 في المائة من جسمها، كما خضعت لعمليتين لزرع الجلد.

وأعلنت الشرطة المحلية النمساوية، أمس الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية، وفردا آخر، اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ، الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في غوتارينغ جنوبي البلاد.

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وقام الشريك، وهو عسكري في التاسعة، والعشرين من العمر، بـ”وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع”، في حين شغل الطليق، الذي كان في مكان قريب العبوة المتفجّرة عن بعد.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع، هذا الصيف، في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الأنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا، المقدّر عددهم بـ 73 عام 2018 من النساء، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية في البلاد، البالغ عدد سكانها 8.8 ملايين نسمة.