صافرات الإنذار تدوي في كيبوتس قرب غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوّت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في كيبوتس كيسوفيم المحاذي لقطاع غزّة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في أعقاب ذلك، إنه رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزّة، سقطتا داخل أراضي القطاع قبل أن تجتازا الحدود.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويّ انفجارين في المنطقة.

ومساء الجمعة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 11 شابا، اليوم، الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الأسبوعيّة، التي شهدت مشاركة الآلاف.

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والشهيد هو علاء نزار حمدان (28 عامًا) واستشهد شرقي جباليا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينيّة، فإن 5 من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحيّ.

وحملت تظاهرات غزة هذا الأسبوع اسم "المصالحة خيار شعبنا".