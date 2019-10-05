القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوّت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في كيبوتس كيسوفيم المحاذي لقطاع غزّة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في أعقاب ذلك، إنه رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزّة، سقطتا داخل أراضي القطاع قبل أن تجتازا الحدود.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويّ انفجارين في المنطقة.
ومساء الجمعة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 11 شابا، اليوم، الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الأسبوعيّة، التي شهدت مشاركة الآلاف.
والشهيد هو علاء نزار حمدان (28 عامًا) واستشهد شرقي جباليا.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينيّة، فإن 5 من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحيّ.
وحملت تظاهرات غزة هذا الأسبوع اسم "المصالحة خيار شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في كيبوتس قرب غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.