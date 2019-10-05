رفع حظر التجول في العاصمة العراقية بدءا من فجر السبت

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، برفع حظر التجول في بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي.



وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي برفع حظر التجول في بغداد، من الساعة الخامسة صباح السبت، وذلك لضرورات ومتطلبات العراقيين في حياتهم اليومية".

والأربعاء الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في 6 مدن هي: النجف وبابل والناصرية والعمارة والحلة وذي قار، وذلك بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.

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وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت حتى الآن عن مقتل 44 وإصابة المئات، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.





وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".