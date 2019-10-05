شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: رفع حظر التجول ومجلس النواب يدعم المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بغداد)

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة برفع حظر التجول في بغداد بدءاً من الساعة الخامسة فجر اليوم (السبت) (02,00 ت غ). وجاء في بيان لخليّة الإعلام الأمني «وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجوّل في بغداد، من الساعة الخامسة صباح اليوم، وذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليوميّة».

من جهته عبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن دعمه للمتظاهرين، داعياً الحكومة للاستماع إلى صوتهم. وقال الحلبوسي، في كلمة ألقاها أمس (الجمعة) وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في العراق، إنه لا بد من الحفاظ على سلمية المظاهرات، وعلى الممتلكات والمنشآت العامة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق مع المعتدين على المتظاهرين، وتوفير فرص عمل للخريجين، ومحاسبة المتورطين في عمليات الفساد.