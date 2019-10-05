الديمقراطيون يطالبون بينس بتقديم وثائق في قضية عزل ترامب

طالب الديمقراطيون في ​مجلس النواب الأميركي​ نائب الرئيس ​مايك بينس​ بتقديم وثائق متعلقة ب​الاتصالات​ مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​.

وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 تشرين الأول ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 أيلول الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس ​دونالد ترامب​ وزيلينسكي يوم 25 تموز الماضي.

وتعليقا على مطالبة الديمقراطيين، قالت كاتي والدمان، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي، إن هذا المطلب "لا يبدو جديا".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب أعلنت بدء النظر في إمكانية عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة على خلفية اتهامات له بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق مصالح سياسية خاصة به.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه المحتمل للرئاسة في ​انتخابات​ 2020، ​جو بايدن​، بشأن الأنشطة الاقتصادية لنجله في ​أوكرانيا​. ويعتقد أنه علق تقديم حزمة ​مساعدات​ أمنية لأوكرانيا للضغط عليها حتى تفتح تحقيقا مع بايدن.