قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انقلاب قاطرة ومقطورة وتحويل السير باتجاه طريق حمانا ترشيش

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "​قطع طريق​ ​ضهر البيدر​ بالاتجاهين بسبب انقلاب واحتراق قاطرة ومقطورة محلة جسر النملية وتحويل السير باتجاه طريق عام ​حمانا​ ​ترشيش​". وفي وقت سابق افادت غرفة التحكم عن "تدهور قاطرة ومقطورة على طريق عام ضهر البيدر مما ادى الى اندلاع النار فيها وسقوط قتيل نتيجة الحادث".

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