شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: انخفاض سعر المنتجات البترولية مؤشر على تحسن الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن انخفاض سعر المنتجات البترولية وفقا للتسعير التلقائى يشير إلى تحسن كبير فى الوضع الاقتصادى المصرى، حيث إن التسعير التلقائى يرتبط بعدة عناصر على رأسها سعر برميل البترول عالميا إلى جانب سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى، بجانب متوسط سعر برميل البترول قبل 3 شهور من أخذ القرار .

وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قرار التسعير التلقائى للمنتجات البترولية هو قرار اتخذته مصر منذ سنوات وبدأت تنفيذه الآن ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن خفض أسعار المنتجات البترولية فى نظام التسعير التلقائى يشير إلى أن الجنيه المصرى تعافى بشكل كبير وقميته بدأت ترتفع أمام الدولار وهو ما ساهم فى خفض أسعار المنتجات البترولية.

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وأشار الخبيرالاقتصادى إلى أن التسعير التلقائى هو نظام مطبق فى العديد من دول العالم، ويقيس إلى حد كبير الوضع الاقتصادى.

كان سوبير لال خبير صندوق النقد الدولى والمسئول عن التعاون الاقتصادى مع مصر، أشاد بقرار لجنة التسعير التلقائى الذى أعلن عنه أمس، والذى أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.