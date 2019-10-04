بنعبد الله لـ”اليوم24″: لن نستمر في الحكومة لأسباب سياسية وقلة قليلة لم تقبل نتيجة التصويت بموقف “صبياني” -فيديو

مباشرة بعد استجابة اللجنة المركزية لحزبه وبأغلبية كبيرة، وتصويتها لصالح قرار الخروج من التحالف الحكومي، بدا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكيا، نتشيا بنجاحه في إقناع قيادات حزبه برأيه.

ورغم أن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة اليوم الجمعة، انتهت بخلافات حادة وصلت حد الاشتباك بالأيادي، خرج بنعبد الله، بهدوء، ليعبر عن اعتزازه بموقف برلمان حزبه.

وقال بنعبد الله في حديثه لـ”اليوم 24′ بعد انتهاء آشغال اللجنة المركزية، مساء اليوم الجمعة، إن اللجنة المركزية صوتت بإجماع واسع على المقرر المطروح عليها.

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وعن المعارضين للقرار، والذين حاولوا الهجوم على المنصة التي كانت تضم بنعبد الله وقياديين آخرين ورفعوا شعارات مناوئة له، يقول بنعبد الله إنها “أقلية قليلة لا تتميز بتربية مماثلة لأخلاق الحزب، ولم تقبل النتيجة بموقف صبياني”، مشددا على أن حزبه “بصفوف متراصة زكى هذا الموقف”.

وشدد بنعبد الله على أن عدم استمرار حزبه في الحكومة هو قرار تم اتخاذه “لأسباب سياسية”، مشددا على أنه سيكون في المعارضة حزب مسؤول، وسينكب على إعادة بناء قواعد الحزب من جديد، للعودة شكل أقوى لتسيير الشأن العام.