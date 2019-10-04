فرقة الروك المغربية Babel بشراكة مع Dj Maestro Mix-فيديو

أطلقت فرقة الروك المغربية Babel بشراكة مع Dj Maestro Mix أغنية Remix جديدة بعنوان“feels so Right”، على طريقة فيديو كليب. وتأتي الأغنية الجديدة بعد النجاح الكبير، الذي حققته النسخة الأولى من عام 2012 رفقة النجم المغربي العالمي .Redone وأشرف على تصوير الكليب المخرج منير الرايس، تحت الإدارة الفنية لمدير الأعمال، والمنتج مفيد السباعي، الذي سبق أن تعامل مع نجوم عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية.

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