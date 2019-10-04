قضية بوعشرين.. النيابة العامة تستدرك “أخطاء” الابتدائي والقاضي يؤجل الجلسة في غياب بوعشرين -التفاصيل

انطلقت، اليوم الجمعة، جلسة أخرى من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، وذلك من أجل مناقشة ملف قضيته، وإستكمال مرافعة ممثل النيابة العامة محمد المسعودي.

وعرفت هذه الجلسة غياب الصحافي بوعشرين، بعدما استجابت له، استئنافية الدار البيضاء، رغبته في الانسحاب، خلال الجلسة السابقة.

كما شهدت هذه الجلسة، تقديم محمد المسعودي، مرافعة طويلة لأزيد من أربع ساعات، محاولا من خلالها الإجابة على الأسئلة والملاحظات التي آثارها الصحافي بوعشرين، خلال مرحلة الاستماع إليه في الجلسات السابقة، مبديا إعجابه بكتابته الصحافية.

إضافة إلى ذلك، يظهر اختلاف مرافعة النيابة العامة خلال مرحلة الإستئناف مقارنة بالمرحلة الابتدائية، إذ هناك اختلافات كبيرة في مرافعة المسعودي، سواء في طريقة عرضه للمعطيات، أو ربطه بعض الأحداث.

وفي هذا السياق، قال عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، في حديثه مع “اليوم 24″ :” إن النيابة العامة حاولت استدراك بعض الأخطاء، التي اقترفتها خلال مرافعتها في المرحلة الابتدائية”، مبرزا ” أن ممثل النيابة العامة توسع أكثر، بتقديم معطيات جديدة وتحليل جديد”.

واعتبر الماروري بأنه “يجب على النيابة العامة أن تكون منسجمة مع نفسها في جميع المراحل؛ ففي مرحلة الإدعاء قدمت تحليلا مختلفا”.

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وعلل الماروري هذا الاختلاف،”بكون النيابة العامة لم تكن مقنعة بما قدمته من دلائل في المرحلة الابتدائية؛ فهي تحاول استدارك أخطائها بناء على ماقدمه دفاع بوعشرين، من معطيات وحجج دامغة؛ لا سيما على مستوى الخبرة وتصريحات بعض المصرحات”.

ومن جهة اخرى، أثار حماس ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي في ادانة الصحافي بوعشربن، حفيظة دفاعه، خلال هذه الجلسة، خاصة بعد استعماله مفردات اعتبرها الدفاع تسيء لهم، ويعلق الماروري على هذه النقطة، بالقول:” إن نائب وكيل العام خرج عن بعض الضوابط، إذ تلفظ بعبارات مسيئة للدفاع، من قبيل “موتو بغيظكم”، “الشعراء يتبعهم الغاوون”، هذه العبارات أثارت تدخلي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه “يجب على ممثل النيابة العامة أن يستحضر خلال مرافعته بأننا زملاء له”.

وقرر رئيس الجلسة لحسن الطلفي إرجاء مواصلة مناقشة ملف بوعشرين الى يوم الثلاثاء المقبل.

ويشار إلى أن القاضي لحسن الطلفي، في إستئنافية الدار البيضاء، قرر في الجلسة السابقة، مواصلة مناقشة ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، على الرغم من عدم حضوره؛ وذلك بعد أن تمسك الأخير برفضه الحضور إلى جلسة محاكمته، بعد توصله بإشعار بقرار المحكمة.