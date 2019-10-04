متفوقا على حكيمي وسواريز.. غنابري الأفضل في دوري أبطال أوربا

حصد سيرجي غنابري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوربا.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري الأبطال، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، فوز صاحب 24 سنة، بجائزة الأفضل لهذا الأسبوع في المسابقة.

وتفوق غنابري، الذي وقع أربعة أهداف لفريقه، من السباعية، التي انتصر بها على مضيفه توتنهام الإنجليزي، (تفوق) على كل من الأوروغواياني “لويس سواريز” مهاجم برشلونة الإسباني، والدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ومهاجم كلوب بروج البلجيكي، “إيمانويل بونافنتور”.

ووقع الثلاثي حكيمي، وسواريز، وبونافنتور، ثنائية لفريقه، خلال مباريات الجولة الثانية، إذ قاد حكيمي دورتموند إلى الفوز بهدفين نظيفين أمام سلافيا براغة التشيكي، وقلب سواريز تأخر البارصا بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه انتر ميلان الإيطالي، في حين نجح كلوب بروج في العودة بالتعادل من أرض مضيفه ريال مدريد الإسباني، بفضل هدفي بونافنتور.