الأكل المليء بالحشرات يدفع طلبة الأقسام التحضيرية للاحتجاج بمراكش

بعد مرور أسبوع على التسمم الجماعي الذي تعرّض له زملاؤهم بتطوان، نظّم طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بمراكش، مؤخرا، وقفة احتجاجية حاشدة بوسط الملاعب الرياضية بثانوية «ابن تيمية» بحي «دوار العسكر»، تنديدا بسوء التغذية وتدني مستوى خدماتها، مطالبين، في بيان أصدروه، الاثنين المنصرم، بالحرص على نظافة الأكل والأواني التي يُطبخ ويقدَّم فيها، مشيرين إلى أنه تم العثور، عدة مرّات، على الديدان والحشرات بالوجبات الغذائية المقدمة إليهم، التي يقولون إنها «غير صالحة للاستهلاك ولا تتوفر فيها الشروط الصحية».

وأوضح المتظاهرون، في بيانهم الحامل لعنوان «ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال»، بأنهم فوجئوا، منذ بداية السنة الدراسية الجارية، بإجراءات وصفوها بـ»غير المسؤولة»، قالوا إنها مسّت، بشكل مباشر، ظروفهم المعيشية وحقهم في تغذية سليمة، «وهو ما من شأنه التأثير على مسارنا الدراسي»، يقول البيان، الذي أضاف بأن الطلبة سبق لهم أن دعوا المسؤولين إلى تلبية مطالبهم العادلة ممهلين إياهم مدة أسبوعين للاستجابة لها، غير أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للاحتجاج، بعد أن أخلّ المسؤولون بتعهداتهم، واكتفوا بتوفير الماء الصالح للشرب والسمك المعلب.

وطالب المتظاهرون بفسخ العقدة المبرمة مع الشركة الجديدة الموكل إليها تقديم خدمات الإطعام بالقسم الداخلي للثانوية، وتوفير أكل صحي ذي جودة عالية، مراقب من طرف الجهات المختصة، وبكميات تلبي الاحتياجات الغذائية اليومية للطلبة. واستنكر بيان الطلبة المحتجين ما نعتوه بـ»سياسة صمّ الآذان المتبعة من طرف المسؤولون»، ورفض التعاطي الإيجابي مع المطالب الملحة والمشروعة بتوفير ظروف عيش وإيواء كريم لطلبة القسم الداخلي، مهيبين بالغيورين على قطاع التعليم العمومي والهيئات الحقوقية والنقابية إلى مساندتهم في «معركتهم من أجل الغذاء»، ومعلنين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية أخرى للدفاع للمطالبة بالاهتمام بظروف تغذيتهم وتحصيلهم العلمي. وأوضح بعض آباء طلبة ثانوية «ابن تيمية» بأنهم يؤدون سنويا 2700 درهم كواجب سنوي لتأمين السكن والتغذية لأبنائهم بهذه المؤسسة التعليمية، التي تعتمد نظام الدراسة الداخلي، مشيرين، في اتصال أجروه مع «أخبار اليوم»، إلى أن الثانوية لا تتوفر على مقتصد، وهي المهمة التي قالوا إن موظفا يضطلع بمهامها بالنيابة. وقد أجرت الجريدة، صباح أمس، العديد من الاتصالات الهاتفية بمدير الثانوية، غير أن هاتفه كان غير مشغل، كما اتصلت بالهاتف الثابت للمؤسسة إلا أنه ظل يرن بدون رد.

هذا، ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بمراكش بعد مرور أسبوع واحد على التسمم الجماعي الذي تعرّض له طلبة الأقسام التحضيرية بتطوان، مساء الاثنين 23 شتنبر المنصرم، وهو الحادث الذي فُتح في شأنه تحقيق إداري من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمدينة نفسها، التي أصدرت بلاغا أوضحت فيه بأنها استدعت لجنة طبية إلى عين المكان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطلبة المصابين بالتسمم، فيما تم نقل 16 منهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى «سانية الرمل»، والذين قالت إنهم غادروه بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية.