بعد حادثة، دهس دركي، اليوم الجمعة، بمنطقة الهرهورة ضواحي مدينة الرباط، ألقت العناصر الأمنية بمدينة الرباط شخصا متورطا في عملية الدهس.
وكشفت مصادر أمنية لـ”اليوم24″ أنّ شخصا رفضَ الامتثال لأوامر التوقف، بعدمَا كان يقود بسرعة مفرطة، وعمد إلى دهس الدركي لمسافة ستة أمتار في محاولة للفرار من مكان الحادث، وجرى اعتقاله مباشرة بعد الحادثة.
وأكد المصدر ذاته أنّ السائق هو طالب جامعي يبلغ من العمر 29 سنة، تم اعتقاله واقتياده إلى مخفر الدرك لاستكمال البحث معه، فيما تم نقل الدركي المصاب على متن سيارة الاسعاف إلى قسم المستعجلات بالرباط في حالة حرجة بين الموت والحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دهس دركي ضواحي الرباط وسحله لـ6 أمتار..الدرك يعتقل طالبًا جامعيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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