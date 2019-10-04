الخياري يغيب عن “ستاند آب”

غاب الفنان الكوميدي، محمد الخياري، عن الحضور إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية ” ستاند آب” في الموسم الجديد، في مرحلة تجارب الأداء.

وعوض الفنان جواج، محمد الخياري في لجنة التحكيم في مرحلة التنقيب عن المواهب، وزيارة المدن، فيما لا تزال الفنانتان نورة الصقلي، ولطيفة أحرار حاضرتين في اللجنة.

واعتبر الخياري في المواسم الماضية، عضوا أساسيا في لجنة التحكيم، غير أن غيابه عن مراحل التنقيب على المواهب، وتعويضه بجواج، يرحج فرضية أنه سيغيب عن الموسم الجديد، تكريسا للنهج، الذي يتخذه القائمون على البرنامج، والمتمثل في تغير أعضاء لجنة الحكم بشكل دوري مع توالي المواسم.

جواج، الذي عوض الخياري، يملك خبرة في البرنامج، إذ كان يقوم بدور مرافق المتسابقين، وموجههم في المواسم السابقة من “ستاند آب”.