إيطاليا.. مقتل رجلي شرطة إثر تبادل لإطلاق النار مع مجرمين

قالت وسائل إعلام إيطاليا، إن رجلي أمن إيطاليين قتلا وجرح آخر، في مدينة تريستي (شمال شرق البلاد) خلال تبادل لإطلاق النار مع أخوين لصين، تمّ القبض عليهما لاحقاً بعد محاولتهما الفرار.
ووقع إطلاق النار، عصر الجمعة، في مقر الشرطة في المدينة، حيث تم إقتياد الاخوين للتحقيق معهما بتهمة سرقة دراجة نارية.
وتعلل أحد الأخوين، بالذهاب إلى الحمام، ليهاجم شرطياً بعد أن من إنتزاع سلاحه، فأطلق عليه النار على أربعة من رجال الشرطة.
وذكرت المصادر الإعلامية أن المهاجم حاول الهروب مع أخيه بينما بادلته قوات الشرطة إطلاق النار وأصابت الأخير بجروح.
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