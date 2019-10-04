مصاب جراء جريمة إطلاق نار في المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح، مساء الجمعة، في جريمة إطلاق نار بقرية المكر، بعد ساعات من وقفة احتجاجيّة ضد العنف في القرية.

وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ الشاب أصيب بجراحٍ متوسطة.

وذكر الأهالي أن المصاب من الضفة الغربيّة، ويسكن في القرية منذ فترة طويلة.

ويشهد المجتمع العربي، منذ أيام حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.

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ووصلت الاحتجاجات ذروتها في مظاهرة مجد الكروم، الخميس، التي شارك فيها عشرات الآلاف، بعدما قتل 3 شبان في القرية جراء جريمة تخللها إطلاق نار وطعن.

وشهد يوم الجمعة وقفات احتجاجيّة في كابول وإعبلين وطمرة والناصرة والرينة والجديدة المكر وعكا ومجد الكروم والبعنة ونحف وسخنين وشعب وترشحيا وقلنسوة وأم الفحم والطيبة وكفر قاسم والنقب.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 72 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 65% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.