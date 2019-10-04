صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في المستوطنات الإسرائيلية في محيط غلاف قطاع غزة، إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "إن صافرات الإنذار دوت في "كيبوتس كيسوفيم" بغلاف قطاع غزة، والأمر قيد الفحص".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد وأصيب 54 بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة.