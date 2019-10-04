الشرطة المصرية تنفي استهداف كمين أمني بشمال سيناء

نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة "الإنترنت" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية "الصفا"، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.

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ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد أكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.

وكانت صفحات في فيسبوك متخصصة في نشر أخبار سيناء قد تداولت، الجمعة، أنباء غير صحيحة عن استهداف كمين أمني بمنطقة شمال سيناء، وزعمت أنه راح ضحية الهجوم مجندان، وتم تصفية عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة، وسرعان ما تداولت حسابات شخصية متعددة هذه الشائعات.



