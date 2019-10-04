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العين الإخبارية - حسام حسنالسبت 2019/10/5 01:01 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أرشيفية
توقع مدير مكتب منظمة فريدريش نومان الألمانية (غير حكومية) في إسطنبول، هانز جورج فليك، إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال فليك في مقال نشرته مجلة "فوكس" الألمانية: "يمكن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا في الفترة المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية".
وتابع: "في تركيا يتردد حالياً في الأوساط السياسية النبوءة التي تقول إن من يأتي للسلطة في ظل أزمة اقتصادية يرحل في ظل أزمة اقتصادية".
وأضاف: "صعود رجب طيب أردوغان بدأ في ٢٠٠١ في ظل أزمة اقتصادية في البلاد.. وفي الأشهر الأخيرة مرت تركيا بوضع اقتصادي صعب، فهل تتحقق النبوءة؟".
وأشار إلى أن التكهنات الدائرة حالياً عن الانتخابات المبكرة لم تأتِ من فراغ.. كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب المعارض، تحدث منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عن إمكانية دعوة الحكومة لانتخابات مبكرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
ومضى قائلاً: "رغم أن حزب العدالة والتنمية نفى ذلك، فإن الجدل السياسي حول أمر ما في تركيا يمكن أن يتحول لواقع في لمح البصر".
الخبير الألماني أوضح أنه "في الوقت نفسه يخسر العدالة والتنمية مصداقيته يوماً بعد يوم.. وأظهر تحقيق أجري مؤخراً أن الادعاءات الحكومية التي أدت لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول التي أجريت في ٣١ مارس/آذار، لم تكن لها أساس من الصحة".
وعن الوضع الاقتصادي، قال فليك: "تصريحات وزير المالية وصهر أردوغان بيرات البيرق عن قوة الاقتصاد التركي وقدرته على الصمود في وجه تحديات النظام الاقتصادي العالمي، مثيرة للسخرية".
وأوضح: "تركيا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ولم تتغلب عليها بعد".
وفي ٢٣ يونيو/حزيران الماضي، انتخب أكرم إمام أوغلو عمدة لإسطنبول بعد إلحاقه هزيمة ساحقة بمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم في إعادة للانتخابات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير ألماني: أزمات أردوغان تقود لانتخابات مبكرة بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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