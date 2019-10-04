هل يتحول العراق إلى لبنان جديد على يد إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 4 أيام مرت على الاحتجاجات في العراق.. الشوارع والميادين امتلأت بأصوات المتظاهرين.. قلوبهم تغلي وكلمتهم واحدة.. "العراق حرة.. إيران برا".

عمقت إيران يدها في العراق عبر دعم مليشيات طائفية وتشكيل أحزاب سياسية فاسدة أدخلت البلاد في دوامة من الفشل، إلى أن انتفض الشعب العراقي بوجه تدخلات إيران وسعيها إلى تحويل العراق إلى لبنان جديد.. دولة بلا سيادة تحكمها مليشيا إرهابية.

محاولات إيران للسيطرة على العراق ومقدراته، رصدتها صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، التي أشارت إلى أن ما تريده إيران هو أن يصبح العراق لبنانا جديدا تابعا لنظام الملالي، والكلمة العليا فيه لمصالح إيران وأجندتها الإرهابية.

المشهد الحالي في العراق.. حكومة تعاني من خلل عميق.. وغضب شعبي عارم.. شرارته عبث إيران وأذرعها السياسية التي زادت الطين بلة.. فهل نشهد انتفاضة شعبية في بلاد الرافدين تجهض مخططات إيران الخبيثة؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة.