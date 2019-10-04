دماء العراق وخدعة اغتيال سليماني.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: الإرهابي سليماني.. بطولات وهمية للتعتيم على دماء العراقيين، وتركيا تعزز من احتلالها لشمال سوريا بفتح 3 كليات جديدة، وترامب يشكك في احتمال تعاونه مع الكونجرس حول "عزله"، ورئيس "النواب الليبي": لا مصالحة في ظل وجود المليشيات، واحتجاجات ببغداد وسط انتشار لمليشيات إيران وإصابة متظاهر، والقضاء التونسي يحقق في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية، وتزايد الانفلات وجرائم عناصر الإخوان بطرابلس الليبية، ومظاهرات العراق.. حراك متصاعد يهدد بإسقاط الحكومة وحصار نفوذ إيران، ورئيس تونس: وجود مرشح للرئاسة بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران في الإعلام.. أزمات الفقر والبطالة تحاصر الاقتصاد، وتركيا في الإعلام.. غلاء صاعد وديون متراكمة تلخص اقتصادها، ورغم الارتفاع.. النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب، وارتفاع أسعار الذهب بفعل بيانات اقتصادية سلبية، وفنزويلا تطمح إلى مضاعفة إنتاجها النفطي في 2020، وبوتين: الصين جاهزة لشراء كل إنتاجنا من فول الصويا، وبروكسل ولندن تتبادلان الاتهامات بخصوص أزمة البريكست.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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