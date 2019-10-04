الان تتابع شاهد.. قصيدة حاكم دبي بمناسبة عودة #هزاع_المنصوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على عودة أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض، هزاع المنصوري، بقصيدة شعر تحت عنوان “طموح زايد”.

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