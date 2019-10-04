الان تتابع رفع حظر التجول في بغداد اعتبارا من الساعة 5 فجرا بتوقيت العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:30 م, 4 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 وجه رئيس الوزراء العراقي برفع حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الخامسة من فجر السبت.

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