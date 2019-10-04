شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد) طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم (الجمعة) باستقالة الحكومة العراقية. ونشر محمد صالح العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بياناً حمل ختم الأخير جاء فيه: "احقنوا الدم العراقي بأستقالة الحكومة". واضاف الصدر بحسب البيان: «لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف اممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه».



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