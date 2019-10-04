شكرا لقرائتكم مسلحون يهاجمون مبنى "قناة دجلة" في بغداد.. أضرار جسيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجمت ميليشيات مسلحة الجمعة، مبنى قناة دجلة الفضائية المحلية في بغداد.

في التفاصيل، أكدت قناة دجلة أن مليشيات مسلحة قامت بإلقاء قنبلتين صوتيتين على مبنى مكتبها في بغداد.

وقالت القناة في خبر عاجل نشرته على موقعها الرسمي إن "قتلة المتظاهرين يعتدون على مكتب دجلة ببغداد بهدف إسكات صوت الحق".

كما أوضحت أن الاعتداء خلف أضرارا جسيمة، وكذلك اندلاع حريق في المكتب بسبب القنابل.

من الحشد

من جانبه، أكد مصدر صحافي لـ"الخليج 365" أن مجموعة من المسلحين الملثمين ألقوا قنبلتين صوتيتين على مكتب القناة، نتج عنهما أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بين العاملين فيها. مضيفا أنه تم إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى مركز شرطة قريب.

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كذلك نوّه إلى أنه تم إطلاق سراح المهاجمين بعد نصف ساعة وتبين أنهم من أمن الحشد الشعبي، بحسب المصدر.

بدورها، أفادت صحافية عراقية لـ"الخليج 365" بتعرض أجهزة البث في مكتب قناة دجلة الفضائية إلى أضرار جسيمة إثر اعتداء من قبل مجهولين.

اعتقال المتظاهرين

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ "الخليج 365" أن بعض الفصائل الموالية لإيران مثل "منظمة بدر" و "سرايا الخراساني" قد قامت بإنزال عناصر تابعة لها في منطقة قريبة من ساحة التحرير بهدف اعتقال المتظاهرين.

فيما أشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن عناصر من ميليشيا الخراساني الموالية لإيران طوقت مشفى الجملة العصبية ببغداد ومنعت الكادر الطبي من مزاولة عمله، إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها حتى الآن.

وأضافت الأنباء أن قناصين يتبعون لسرايا الخراساني الموالية لإيران استهدفوا المتظاهرين، ما أدى لوفاة 13 متظاهر في مشفى الجملة العصبية جراء إصابات في الرأس مُنع الأطباء من علاجها.