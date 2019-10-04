شكرا لقرائتكم بغداد.. رفع حظر التجوال اعتبارا من الخامسة فجرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" بأن رفع حظر التجول في بغداد سيتم اعتبارا من الساعة 5 فجرا بتوقيت العراق.

فيما تشهد الساحة العراقية تطورات متسارعة سياسياً وأمنياً مع دعوات للحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء.

ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الاستماع إلى المتظاهرين، مؤكدا أن الفساد لايقل عن الإرهاب، وذلك عشية انعقاد البرلمان العراقي لبحث مطالب المحتجين.

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الشارع يراقب بحذر

إلا أن الشارع ما زال يراقب بحذر دعوات قادة سياسيين إلى حماية المتظاهرين ونبذ العنف واتخاذ خطوات عملية لمكافحة الفساد، في وقت أكدت فيه قيادة العلميات المشتركة أنها تقوم بالدور المنوط بها في حماية المتظاهرين مما أسمتهم المندسين في صفوفهم.

من جهتها، شدد قيادة العمليات المشتركة على أنه لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأكّدت أن قوات الأمن تحمي المحتجين والممتلكات من المندسين، مشيرة إلى أن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات.

في المقابل، أكّدت قيادة عمليات بغداد أن حظر التجول كان مؤقتا، وأن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية.

يذكر أن لاحتجاجات الشعبية في العراق كانت طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد وخلق وظائف للشباب في البلد الذي يملك رابع أكبر احتياط من النفط في العالم.