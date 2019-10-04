ابو الحسن: ضاق صدركم من قول الحقيقة فإقتبستم نمط انظمة عفنة

اشار النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "ضاق صدركم من قول الحقيقة فإقتبستم نمط انظمة عفنة ولى عليها الزمن ، أنظروا وإعتبروا من ما جرى ويجري من حولكم علكم تستدركون قبل فوات الأوان" .

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