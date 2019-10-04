النشرة: جريحان بحادث سير في سهل الصباغ في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير بين سيارة Bmw يقودها "م ،ح." و سيارة Crv تقودها "س. خ." وذلك في محلة سهل الصباغ في صيدا، وقد حضر عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ وعناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ وتم اسعاف الاصابات ونقلهم الى مستشفى لبيب ابو ضهر في صيدا ومستشفى الراعي في الغازية كما حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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