وزير اقتصاد ألمانيا: مواقفة الحكومة على تصدير أجهزة لنظام "باتريوت" الإماراتي

أعلن وزير ​الاقتصاد​ الألماني ​بيتر ألتماير​ عن "مواقفة ​الحكومة الألمانية​ على تصدير أجهزة توليد كهرباء لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى ​الإمارات​"، مشيرا إلى أنه "أعطى ​مجلس الأمن​ الاتحادي، الذي تقوده المستشارة ​أنجيلا ميركل​، ​الضوء​ الأخضر لتصدير أجهزة توليد كهرباء لأحد أنظمة الدفاع الجوي إلى الإمارات".

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