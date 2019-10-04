طلال الدويهي: يحق لابن الحدت مهما كان دينه التملك بالمنطقة

علق رئيس حركة الارض اللبنانية ​​طلال الدويهي​ في حديث تلفزيوني على موضوع التملك في منطقة الحدت، قائلا "اليوم إذا ابن الحدث مهما كان، إن كان مسيحيا او سنيا أو شيعيا، له الحق بالتملك، فهو لا يقوم بأي تغيير ديمغرافي ولكن الحدت فيها ناس ليسوا من المنطقة ويتملكون وهناك مؤمرات تجري عبر السماسرة وجرى اتفاق بين "​حزب الله​" وحركة "أمل" و"​التيار الوطني الحر​" من أجل الحدود وعندما لا يتم تنفيذ هذا الاتفاق تصبح هناك مشاكل كثيرة".

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