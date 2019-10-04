سرقة رفات مهاتما غاندي في ذكرى ميلاده الـ 150

سرق مجهولون جزءا من رفات مهاتما غاندي من نصبه التذكاري الواقع في وسط الهند، في ذكرى ميلاده الـ 150.
ويحتفظ برفات غاندي منذ عام 1948 في نصب مخصص له، عقب اغتياله على يد متطرف هندوسي.
وكتب اللصوص كلمة "خائن" بالطلاء الأخضر على صور لزعيم الاستقلال داخل النصب التذكاري.
ويرى بعض المتشددين الهندوس غاندي خائنا بسبب دعمه المعلن للوحدة الهندوسية الإسلامية، على الرغم من أنه كان هندوسيا متدينا.
وقال رئيس مجلس ريوا بولاية مادهيا براديش، غورميت سينغ لصحيفة "إنديا توداي": "يبدو أن هذا من عمل أولئك الذين يحبون ناتهورام غودسي، قاتل غاندي.. يجب أن تتوقف هذه الكراهية على الفور، ويجب أن تتحرك الشرطة بسرعة لتحديد الجناة والقبض عليهم".
وكان غورميت سينغ أول من أبلغ الشرطة بشأن سرقة رماد رفات المهاتما غاندي. وحث شرطة ريوا على مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخل متحف نصب بابو بهوان التذكاري، حيث مكان الاحتفاظ برفات غاندي.
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