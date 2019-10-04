مسؤول تركي: سفينة "ياووز" تبدأ مرحلة جديدة من التنقيب شرق المتوسط في 7 تشرين الاول

ذكر مدير قسم شؤون شرق المتوسط في ​الخارجية التركية​، كاغاتاي إرسييس أن "سفينة "ياووز" التركية ستبدأ مرحلة جديدة من أعمال التنقيب عن ​الغاز​ والنفط في منطقة شرق المتوسط جنوبي قبرص، يوم 7 تشرين الاول".

والخميس الماضي، أعلن وزير ​الطاقة​ والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب شرق ​البحر المتوسط​، ومن المتوقع أن تعمل في المنطقة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، حتى كانون الثاني 2020.

وسبق أن أكدت ​تركيا​ مواصلة سفنها الثلاث، وهي "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، مفيدة بأن ​السفينة​ الرابعة "أوروج ريس" ستصل قريبا إلى المنطقة.