ذكر مدير قسم شؤون شرق المتوسط في الخارجية التركية، كاغاتاي إرسييس أن "سفينة "ياووز" التركية ستبدأ مرحلة جديدة من أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق المتوسط جنوبي قبرص، يوم 7 تشرين الاول".
والخميس الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تعمل في المنطقة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، حتى كانون الثاني 2020.
وسبق أن أكدت تركيا مواصلة سفنها الثلاث، وهي "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، مفيدة بأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" ستصل قريبا إلى المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: سفينة "ياووز" تبدأ مرحلة جديدة من التنقيب شرق المتوسط في 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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