وسائل إعلام إيطالية: مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار شرق ايطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطالية عن "مقتل شرطيين إيطاليين وإصابة 3 آخرين في عملية ​إطلاق النار​ من قبل لصوص خلال اقتيادهم إلى مديرية ​الأمن​ في مدينة تريستا شمال شرقي البلاد"، موضحةً أن "لصّين شقيقين انتزعا سلاح عنصري شرطة أثناء اقتيادهم إلى مركز الأمن وفتحا النار عليهم".

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