الحكومة اليمنية تعلن إحباط محاولة تمرد في سقطرى وتتهم الإمارات

أعلن مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي عن "إحباط محاولة تمرد قادها مسؤول أمني سابق، بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي بإقالته من منصبه في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.

ولفت إلى "فرار قيادات المجلس الانتقالي من عاصمة سقطرى عقب إفشال المحاولة الانقلابية بعد إقالة مدير الأمن"، الذي وصفه الرحبي بـ "أحد أذرع ​الإمارات​".

وكان الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ قد أصدر، أمس الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين المقدم فائز سالم موسى طاحس سعد، مديرا عاما لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى وترقيته إلى رتبة عقيد، خلفا للعميد أحمد الرجدهي، الذي اتهمته السلطات اليمنية بالولاء إلى الإمارات.