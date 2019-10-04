مصادر دبلوماسية لرويترز: موافقة السعودية على وقف الغارات يعني فعليا انتهاء الحرب في اليمن

لفتت مصادر دبلوماسية لوكالة "​رويترز​" الى أن "​السعودية​ تدرس بجدية اقتراح ​أنصار الله​ وقف إطلق النار في ​اليمن​"، مشيرة الى أن "الغارات السعودية في اليمن تراجعت بشكل كبير وهناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل لحل قريبا".

وكشف مصدر عسكري لـ"رويترز" عن أن "السعودية فتحت اتصالا مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين عبر جهة ثالثة"، فيما رأى دبلوماسي أوروبي أن "محمد بن سلمان يريد الخروج من اليمن لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء الوجه".