المجلس العدلي أصدر حكم الإعدام غيابيا بحق قاتلي القضاة الاربعة وبرأ الموقوف وسام طحبيش

أصدرت هيئة ​المجلس العدلي​ برئاسة ​القاضي جان فهد​ بإسم ​الشعب اللبناني​ حكمها في جريمة اغتيال ​القضاة الاربعة​ على قوس ​محكمة الجنايات​ في صيدا، فأنزل ​عقوبة الإعدام​ بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابيا لتواريهم عن الأنظار في ​مخيم عين الحلوة​. وبرأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحيبش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بجرم آخر.

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