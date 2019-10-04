مقتل خمسة اشخاص في تحطم طائرة في أوكرانيا

اسماء السيد - كييف: قضى خمسة اشخاص الجمعة بعدما تحطمت طائرة شحن اثناء استعدادها للهبوط في غرب اوكرانيا، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ.
وتحطمت الطائرة وهي من طرز أنطونوف-12 وكان على متنها ثمانية اشخاص فيما كانت على بعد 1,5 كيلومتر من المدرج في مطار لفيف في أقصى غرب البلاد على الحدود مع بولندا.
وقالت خدمات الطوارئ إنّ الركاب الثلاثة الذين نجوا نقلوا الى المستشفى في حالة حرجة.
وأوضحت أن الطائرة تديرها شركة "اوكرانيا ايرلاينز" وكانت آتية من فيغو في إسبانيا.
وصرّح نائب وزير البنية التحتية يوري لافرينيوك لقناة "112" التلفزيونية الأوكرانية أنّه يعتقد أنّ الوقود نفد من الطائرة أو أن الطيار ارتكب خطأ.
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