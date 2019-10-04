غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس خلال التظاهرات









اسماء السيد - الامم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حرية التعبير خلال التظاهرات التي يشهدها العالم، وذلك في بيان لم يذكر فيه أي بلد بالإسم.

وجاء في البيان أن غوتيريش "يتابع من كثب التظاهرات الأخيرة في دول عديدة في العالم" في حين نظمت في الايام او الأسابيع أو الأشهر الأخيرة تظاهرات غالبا ما تخللتها أعمال عنف في هونغ كونغ والعراق وجنوب إفريقيا والإكوادور وفرنسا وهايتي.

وأضاف النص "أنه قلق جدا لأن تكون هذه التظاهرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. حرية التعبير والتجمع سلميا هما حقان اساسيان يجب احترامهما".

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وطلب الامين العام من "قوات الأمن التصرف في كل الأوقات بأقصى درجات ضبط النفس" والتعامل مع أي عمل عنف ضمن احترام حقوق الإنسان.

ودعا أيضا المتظاهرين إلى تجنب اللجوء إلى القوة.

وفي العراق، قتل 44 شخصا وأصيب المئات بجروح منذ الثلاثاء.

من جهتها تشهد هونغ كونغ منذ يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها لبكين في 1997 مع مواجهات تزداد عنفا بين قوات الأمن ومتظاهرين ملثمين.