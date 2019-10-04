بومبيو يحذر في البلقان من الصين وروسيا









اسماء السيد - أوخريد: حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جمهورية شمال مقدونيا الجمعة من التأثير "الضار" الذي تخلفه "الرشاوى الصينية" و"التلاعبات الروسية"، وذلك خلال جولة في دول البلقان.

وكررت الدول الغربية اتهاماتها لروسيا بأنّها تقف خلف حملات تضليل إعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، بالأخص في 2018 خلال المعركة السياسية لتغيير اسم هذا البلد، الأمر الذي كانت ترفضه موسكو.

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ويأتي تصريح بومبيو في وقت تواصل فيه الصين اتباع سياسة استثمارات في البلقان، وعلى وجه الخصوص في مجال البنى التحتية التي تعاني هذه المنطقة من نقص فيها.

وحذر من "استراتيجية الرشاوى الصينية في ما يخص عقود البنى التحتية".

وقال وزير الخارجية الأميركي في تصريحات صحافية أدلى بها برفقة وزير خارجية شمال مقدونيا زوران زائيف، إنّه ينبغي على هذه الدولة "الصمود بشدة أمام التأثيرات الضارة والدفاع عن نفسها".