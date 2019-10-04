فيديو.. جرائم "أردوغان" ضد الصحفيين": اعتقال 3 ومحاكمة 28 صحفى خلال شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت المعارضة التركية، الجرائم التى ارتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين فى بلاده، وعمليات الاعتقال التى طالت العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية. وقالت المعارضة التركية، فى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه بمناسبة هاشتاج "جرائم_اردوغان_بحق_الصحفيين"، هذه الانتهاكات في حق الصحفيين وقعت في شهر نوفمبر 2018 فقط ، حيث تم محاكمة 28 صحفي، وقبض علي 3 صحافيين، وتم اعتقال 6 صحفيين آخرين، وحكم علي 10 صحفيين بالسجن ما مجموعه 39 سنة و11 شهر.

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