شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات على مائدة "صناعة البرلمان" بداية دور الانعقاد الخامس.. أبرزها مصانع الغزل بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن اللجنة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية، كما أنها ستعمل على متابعة تفعيل التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعى. ونستعرض فيما يلى أهم 5 ملفات ستكون على رأس أولويات اللجنة ببداية دور الانعقاد الخامس، وهى: 1- زيارة مصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى للوقوف على ما آلت إليه من تطوير وتحديث والاستماع إلى عمال المصنع. Advertisements 2- تنظيم عدة زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية الجديدة للاطلاع على ما يقوض عمل المستثمرين من معوقات. 3- متابعة تنفيذ حزمة التشريعات التى خرجت لتشجيع الصناعة مثل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلة الولاية على الأراضى الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية ومدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه. 4- متابعة تنفيذ قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية. 5- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الموضوعات التى ناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ومدى تفعيلها من قبل الجهات والهيئات الحكومية المعنية.

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