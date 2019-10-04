شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان : 6 أكتوبر يوم مشهود سجله التاريخ بأحرف من نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى ، وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر .

وقال مارجريت عازر، فى بيان لها:" في السادس من أكتوبر من كل عام تهل علينا ذكرى عزيزة غالية على نفوس المصريين جميعاً، وهى ذكرى انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل صاحب الملحمة الكبرى ، الذى قهر الهزيمة فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين ما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسماً، هو الحفاظ على الأرض" .

وأضافت النائبة " مارجريت عازر " أنه ليوم مشهود سجله التاريخ بأحرف من نور، يوم تحررت الأرض من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة الباسلة بكل فدائية وولاء وانتماء للوطن، لا يريدون إلا وجه الله والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأعظم الشهداء.

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ووجهت عضو مجلس النواب :" التحية الى شعب مصر العظيم بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة ، وتحية لشهداء الوطن الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة".