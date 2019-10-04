شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر": النواب سيعرضون على رئيس الوزراء أولويات المواطن الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، إن تنسيق كامل يجرى بين الأغلبية البرلمانية مع رئيس مجلس النواب وهيئة مكتبه والحكومة حول أولويات الأجندة التشريعية، كون الحكومة مسئولة عن تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان.

وأضاف السجينى، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيرسل أولوياته بشكل رسمى، وسيعبر عنها فى كلمته أمام مجلس النواب الإثنين المقبل، مؤكداً أن الأولويات من أهم مقومات الإدارة الرشيدة.

وأشار الأمين العام لائتلاف الأغلبية، إلى أن المغزى من جلسة رئيس الوزراء هى مواجهته بأولويات المواطن البسيط من النواب صوت الشعب وفقاً لمتطلبات المرحلة، وهى بادرة طيبة من رئيس مجلس النواب، ونتمنى أن الحكومة تأخذ كل هذه الملاحظات من جميع النواب بعين الاعتبار، على حد قوله.