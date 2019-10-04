الجامعة الألمانية تقدم 25 منحة شاملة السفر إلى ألمانيا لوزارة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجامعة ستقدم 25 منحة شاملة للوزارة خاصة بالمبتكرين وذلك للسفر إلى ألمانيا تختارهم الوزارة وأنه سيتم تفعيل البروتوكول منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وكرَّم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، وأحد خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة من أبناء كلية هندسة تكنولوجيا الإعلام، كأحد نماذج الناجحة للجامعة، والذي يحتفل بتخرج زوجته منها أيضًا.

وأكد فهمي، أن الجامعة كانت دائمًا جزء من حياته، حيث استطاع من خلالها تجربة الأنشطة والابتكارات كما أنها كانت سبب منحة للسفر للخارج.