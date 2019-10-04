غرفة عمليات لمتابعة قرار خفض أسعار البنزين في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق قرار خفض أسعار منتجات البنزين، والذي جرى تطبيقه بداية من اليوم الجمعة.

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة على محطات تزويد الوقود وجميع الأنشطة التموينية بالمحافظة لمتابعة تطبيق القرار ووضع الأسعار الجديدة في أماكن واضحة وعلى مضخات تزويد الوقود بالمحطات، وانتظام عمل المخابز، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الأمن وأجهزة المحافظة المعنية.

وأوضح المحافظ، أن الحكومة تطبق نظامًا جديدًا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجري مراجعته كل 3 أشهر .

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وفي السياق قال المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين في كفرالشيخ، إن المديرية تلقت مساء أمس الخميس، تعليمات من وزارة التموين، بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة.

وأضاف حبيب أن أسعار البنزين أصبحت "بنزين 95 بسعر 8.75 جنيه، بنزين 92 بـ7.75 جنيه، وبنزين 80 بـ6.50 جنيه"، فيما تقرر خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بقيمة 250 جنيهصا، ليكون 4250 جنيهًا بدلاً من 4500 جنيهًا.

وأشار وكيل وزارة التموين في كفرالشيخ، إلى تكثيف الرقابة والمرور على محطات تزويد الوقود البالغ عددها 140 محطة عاملة على مستوى المحافظة إلى جانب متابعة انتظام صرف الخبز، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة تنفيذا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.