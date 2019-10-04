7 أيام جريمة.. "مذبحة أبو النمرس والقاتل الصغير ومأساة طفلة الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

مأساة الطفلة "جنة"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصاباتٍ بهما أدت إلى وفاة أولاهما.

رسائل وزير الداخلية

عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع السادة مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة "الفيديو كونفرانس" لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

مذبحة أبوالنمرس

محضر بقسم شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة باكتشاف تاجر ماشية سرقة مبلغ مالي خلال عيد الأضحى المبارك كان بداية انتقام انتهى بمذبحة أسرية جديدة.

"خلية ميكروباص حلوان"

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أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

صديق العمر أرسله إلى الآخرة

نهاية الأسبوع الماضي، حضر "صلاح" لزيارة صديقه "مصطفى" طالبه بمرافقته لإنهاء مهمة سريعة، لم يتردد الشاب ابن الـ18 ربيعا في ملازمته، دون أن يدري بأن "المشوار المشؤوم" سينهي حياته جثة هامدة أنهكها الضرب المبرح على يد 5 خفراء خصوصيين.

مقتل 15 إرهابياً في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء.

"جوزي بيتخطف"

تلقى العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الأهرام بقيام الأهالي بضبط شخصين حال شروعهما في اقتياد أحد الأشخاص عنوة إلى داخل سيارة ملاكي حال سيره بشارع اللبينى بدائرة القسم، وتمكن قائد السيارة من الهرب بها.

"تعالى بنتك اتقتلت"

عام دراسي جديد تمنى "زياد" أن يكون سعيدًا دون تكرار انتكاسة العام الماضي، بدأ ماراثون الثانوية العامة مفعمًا برغبة جامحة في تجاوز الصعاب خاصة التخلص من معايرة شقيقته الصغرى الدائمة له، إلا أن أحلامه تبددت وانتهى به الحال خلف القضبان متهمًا بقتل أقرب الناس إليه.