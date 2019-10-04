​وزير الشباب لطلاب الجامعة الألمانية: أدعوكم للمشاركة في الأنشطة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم للمجتمع المصري نماذج إيجابية من الشباب المبدع المتميز، المتسلح بأحدث الوسائل العلمية والقادر على حمل لواء تنمية وطنه ونهضته بالمعرفة والعلم والثقافة والقدرة على بذل العطاء وتحمل المسئولية.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال كلمة الدكتور أشرف صبحي في احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة بمرحلة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2018-2019 والتي تستمر لمدة 3 أيام بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ماتياس باتزولد الأمين العام لمفوضية العلوم بولاية نيدرساكسن ووفد ألماني رفيع المستوى يضم 48 شخصية من الحكوميين والأكاديميين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأعرب صبحي عن سعادته بالتواجد في حفل تخرج دفعة جديدة من كليتي الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم والفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مقدما الشكر والتقدير لجميع قيادات الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس على ما يبذلوه من جهد في إعداد وتعليم أبناء مصر من طلاب الجامعة الواعدين وتزويدهم بمستوى علمي ومعرفي رفيع يجعلهم قادرين على التميز في حياتهم المهنية والعلمية.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة من أجل دعم النشء والشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية التي تنفذها على مدار العام، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب في مختلف المجالات، فإننا نؤمن بأن الشباب هم قادة الغد، وحاملو لواء المستقبل والأمل.

وتابع قائلا: "انتهز فرصة تواجدي بينكم اليوم لدعوة طلاب الجامعة الألمانية للمشاركة معنا في الأنشطة الشبابية والرياضية، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي خلال العام الدراسي".

ووجَّه الوزير كلمة إلى الخريجين قائلًا: "اسمحوا لي أن أهنئكم بمناسبة التخرج من الجامعة الألمانية بالقاهرة، فاليوم تقطفون ثمار سنوات من الدراسة والعمل الجاد، ولا شك أن المعارف العلمية والبحثية التي اكتسبتموها على مدار سنوات دراستكم بالجامعة، تؤهلكم للنجاح في حياتكم المهنية المقبلة، وخدمة وطنكم في شتى القطاعات، فأنتم مستقبل مصر الواعد الذي يطمح إليه الجميع.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته قائلًا: "أبنائي الطلاب أتمنى لكم حياة مليئة بالنجاحات والتفوق، فنحن نثق تمامًا في إمكانياتكم وقدراتكم، فكل التوفيق والسداد لكم بإذن الله". ​