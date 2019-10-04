على دفعتين .. بدء تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب أولى ثانوي الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم أجهزة "التابلت" للطلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وتعاقدت الحكومة مع شركة "سامسونج" على شراء نحو 650 ألف جهاز "تابلت" لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي لعام 2019 /2020 .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمصراوي إن الوزارة تكثف جهودها لإنهاء عملية تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثاني على دفعتين، تبدأ الدفعة الأولى اعتبارا من شهر نوفمبر.

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وأضاف أن الدفعة الثانية سيتم تسليمها بعد أسبوعين فقط من تسليم الأولى، ليتمكن جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل، إلكترونياً.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات الترم الأول، إلكترونيا في نفس الموعد، خلال فترتين صباحية لطلاب الصف الأول، ومسائية لطلاب الصف الثاني، ويتكرر الأمر ذاته في امتحانات الدور الثاني التي تبدأ في مايو المقبل، بحسب تصريحات وزير التعليم.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، نظام الثانوية المعدل للصف الأول الثانوي، بدءا من العام الماضي 2018/ 2019، والذي يهدف إلى تغيير نظام الامتحان الموحد إلى امتحانات إلكترونية، وتعديل أسلوب التقييم وإلغاء نظام الدرجات، ونوعية الأسئلة من قياس الحفظ والتلفين إلى مهارة الحفظ الفهم والتفكير

وتهدف استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي، إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع الطلاب في هذا الصف الدراسي للحصول على المحتوى الرقمي بالغ الثراء الموجود على التابلت، والذي يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل.