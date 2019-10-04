وثيقة / الإتحاد الأوروبي سيرفع سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبيّة

وكالات - كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع القادم من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية.

وبحسب وكالة " رويترز" اليوم، الجمعة 4 أكتوبر 2019، ينتظر أن يحذفوا الإمارات في العاشر من أكتوبر من القائمة السوداء التي تضم الولايات القضائية التي تقاعست عن التعاون مع الاتحاد في المسائل الضريبية. وسيرفع أيضا اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.

كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لتتسق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقالت الوثيقة إن سويسرا نفذت هذا الالتزام.