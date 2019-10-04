وزير الخارجيّة الروسيّة : عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة مرتبط بموافقة السعوديّة

وكالات- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية منوط بموافقة السعودية على ذلك.
جاء حديث لافروف خلال مقابلة أجرتها صحيفة الشرق الأوسط معه اليوم الجمعة 4 أكتوبر2019، قال فيها أنه بعد تشكيل اللجنة الدستورية والتقدم في المسار السياسي، فإنه بات من الضروري عودة سوريا إلى العائلة العربية، "والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية السعودية؛ لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها".
وأضاف لافروف أن السياسة الخارجية لروسيا لم تقم في أي يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخر». وأضاف أن موسكو «لبّت طلب السلطات السورية وقدمنا لها المساعدة في الحرب على الإرهاب».
أما فيما يخص الوجود الإيراني في سوريا فقد قال لافروف أنه شرعي لأنه بطلب "الحكومة السورية"، على عكس الوجود الأمريكي.
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